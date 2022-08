Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea va finaliza proiectul „Infiintare 3 Locuințe protejate și un Centru de zi in comuna Campineanca, Județul Vrancea”. Lucrarile sunt executate de societatea Genluca Mondogrup SRL. Proiectul este cofinantat prin Programul de…

- Astazi, 1 august 2022, am predat amplasamentul constructorului si am emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea proiectului „Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructura educaționala in Deva, Aleea Viitorului nr. 9, in vederea modernizarii și echiparii infrastructurii…

- Reprezentanții „Administrației de Stat a Drumurilor” au verificat procesul de reabilitare a drumului R34 Hincești – Leova – Cahul – Giurgiulești, care are o lungime de 83 km. Lucrarile de reabilitare sint divizate in doua loturi și inregistreaza un progres de circa 21% pe lotul I și peste 15% pe lotul…

- Lucrarile de extindere la Gradinița cu Program Prelungit „Aripi Deschise” au fost finalizate. S-a extins cladirea cu un nou corp cu suprafața de 160 mp și regim de inalțime P+2E, marindu-se capacitatea de a primi mai mulți copii. S-au refacut locul de joaca și trotuarele adiacente, pentru desfașurarea…

- Compania de Apa Arieș (CAA) a anunțat ca lucrarile de extindere a rețelei de apa și canalizare continua in localitațile Ciurila, Petreștii de Jos și Sandulești. ”Lucrarile de extindere a rețelei de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO| Au fost recepționate lucrarile de reabilitare și extindere a Școlii Gimnaziale din Ciufud, Blaj: Investiție de peste 2.2 milioane de lei FOTO| Au fost recepționate lucrarile de reabilitare și extindere a Școlii Gimnaziale din Ciufud, Blaj: Investiție de peste 2.2 milioane de lei Au fost recepționate…

- Au fost recepționate lucrarile de reabilitare și extindere a Școlii Gimnaziale „Ioan Micu Moldovan” din cartierul Izvoarele (Ciufud), care va asigura, incepand din luna septembrie, odata cu deschiderea noului an școlar, o infrastructura de nivel european pentru un numar de 187 de elevi de etnie roma,…

- Lucrarile de reabilitare și modernizare a strazii Triajului, din cartierul Burdujeni, cea care face legatura intre strada Calea Unirii și Piața angro a municipiului Suceava, au fost finalizate, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. De asemenea, a fost reabilitat și trotuarul existent, iar pentru…