- Președintele Klaus Iohannis susține ca incuviințarea de catre Parlament a decretului pentru instaurarea starii de urgența reprezinta o dovada care ”demonstreaza responsabilitatea și solidaritatea intregii clase politice”.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un…

- Dupa 7 ediții de succes, ultimele Sold-Out, ZIUA B revine in prim plan și anunța startul inscrierilor pentru a 8-a ediție, care va avea loc pe 12 aprilie 2020, intr-o noua locație spectaculoasa, la Campina, oraș aflat la o ora distanța de București. Invitația de participare este adresata tuturor riderilor,…

- Mercedes-Benz a publicat primele fotografii și detalii referitoare la Clasa E facelift. Pentru moment, reprezentanții constructorului german au oferit informații doar despre versiunile sedan, break și cross (All Terrain). Mercedes-Benz Clasa E facelift dispune acum de faruri full-LED standard (opțional…

- Americanii au descoperit cel mai lung tunel folosit pentru transportul de droguri, de-a lungul graniței cu Mexicul. Tunelul pornește din Tijuana, Mexic, și ajunge pâna în San Diego.Citește mai mult pe Stirile ProTV.

- Primaria Orasului Cugir a emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor privind cresterea eficientei energetice a Sectiei de Maternitate si Pediatrie din cadrul Spitalului Orasenesc Cugir. Potrivit primarului, Adrian Teban “Proiectul tehnic si documentatiile necesare…

- Luna aceasta, Monica Cristina Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, va prezenta raportul cu toate masurile propuse pe termen scurt, mediu si lung privind debirocratizarea invatamantului romanesc, masuri rezumate din propunerile facute in cadrul unei platforme online. Perioada de consultare publica…

- Cel putin 50 de persoane au murit in Bangladesh in urma valului de frig care a cuprins aceasta tara, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de DPA. Cea mai scazuta temperatura din acest an in Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost inregistrata duminica dimineata in Tetulia, un oras de granita…

- Comitetul Central al PCR, deschis la 30 de ani de la Revoluție. Bucureștenii pot vizita astazi fostul sediu din care Ceaușescu a rostit ultimul discurs. Acolo funcționeaza in prezent Ministerul de Interne.