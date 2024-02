Primaria Cernavoda inchiriaza patru spatii. Ce suprafata au si unde sunt situate

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a fost publicat anuntul de participare la licitatie al unui contract de concesiune de bunuri, initiat de Primaria Lipnita din judetul Constanta. Este vorba despre servicii de inchiriere de terenuri, mai concret, un teren in suprafata de 5.160 mp, avand categoria curti constructii,…

- Administratia Fondului Imobiliar SRL, cu sediul in B dul Tomis nr. 101, municipiul Constanta scoate la inchiere mai multe spatii comerciale, dupa cum urmeaza:a Spatiile comerciale nr. 1 si nr. 2, situate in municipiul Constanta, Piata Agroalimentara I.L. Caragiale, in suprafata utila de 47,67 mp, cu…

- Primaria comunei Dumbraveni, judetul Constanta vinde mai multe terenuri aflate in intravilanul comunei Dumbraveni, satul Furnica si satul Dumbraveni, judetul Constanta, ce apartin domeniului privat al Comunei Dumbraveni, judetul Constanta.Este vorba despre urmatoarele terenuri: 1 teren in suprafata…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat un anunt de servicii de vanzare de terenuri, apartinand Primariei Techirghiol, judetul Constanta.Va prezentam in randurile de mai jos toate detaliile privitoare la vanzare:Este vorba despre terenuri ce apartin domeniului privat al Orasului Techirghiol,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 23 noiembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre doi cetateni, unul domiciliat in judetul Constanta, iar celalalt in Bucuresti. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 23 noiembrie 2023 s a publicat…

- Firma Comcereal SA a fost infiintata in anul 1996, iar obiectul de activitate este "Depozitarildquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 5.356 din data de 29 noiembrie 2023, a fost publicat anuntul convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii Comcerela SA Tulcea.…

- In Monitorul Oficial a fost publicat anuntul de atribuire al unui contract de concesiune de bunuri, initiat de Primaria Lumina din judetul Constanta.Este vorba despre servicii de inchiriere de bunuri imobiliare proprii.Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri este licitatie…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 30 octombrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre un cetatean domiciliat in Constanta.In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 30 octombrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea…