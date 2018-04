Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei (PMB) precizeaza, referindu-se la Proiectul de Hotarare "privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019", aprobat in sedinta CGMB de joi, ca, potrivit legii, Consiliul General adopta hotarari privind impozitele si taxele…

- In legatura cu Proiectul de Hotarare “privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in Municipiul Bucuresti incepand cu anul 2019”, aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 19 aprilie, pentru corecta informare a opiniei publice, Directia de Presa a…

- Primaria Capitalei precizeaza, referindu-se la Proiectul de Hotarâre "privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în Municipiul Bucuresti începând cu anul 2019", aprobat în sedinta

- Primaria Capitalei incepe de maine, 18 aprilie, tratamentul impotriva țanțarilor. Anunțul a fost facut de Gabriela Firea. “De maine incep tratamentele de dezinsecție. Vor fi aplicate cate doua tratamente lunar, deci 12 tratamente pe tot sezonul cald. Iar in cazul capușelor, tratamentele vor fi aplicate…

- Proiectul care presupune susținerea financiara femeilor insarcinate din Romania a fost adoptat, astazi. In urma deciziei, graviduțele vor urma sa primeasca 2.000 de lei, imparțiți in cate doua vouchere. Consiliul General al Municipiului București a adoptat, mieruri, proiectul intitulat „Primaria Capitalei…

- "Romania: autoritatile ofera bani pentru fertilizarea in vitro”, titreaza New York Times si The Washington Post. Publicatiile citeaza The Associated Press, care scrie despre cele doua hotarari luate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea primarului general Gabriela…

- Primarul Comunei Zemeș aduce la cunostința publica Proiectul de Hotarare referitor la stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile in anul 2019. Documentația poate fi consultata pe site-ul instituției www.zemes.ro sau la sediul instituției... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- S-a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de vouchere suplimentare pentru proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti”. Voucherele alocate vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/resedinta/corespondenta ale participantilor. Primaria Bucuresti a publicat lista beneficiarilor celor 25.000 de…