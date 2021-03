Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sanmartin - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Sinmartin nr. 207, CP 407520 Telefon: 0264-246694 Fax: 0264-246694 Web: www.primariasinmartin.ro E-mail: [email protected]

- Primaria Palatca - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Palatca nr. 455, CP 407450 Telefon: 0264-276440, 276441, 276466 Fax: 0264-276441, 276466 Web: www.primariapalatca.ro E-mail: [email protected]

- Primaria Manastireni - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Manastireni nr. 222, CP 407370 Telefon: 0264-375266, 375202, 375201 Fax: 0264-375201 Web: www.primariamanastireni.ro E-mail: [email protected]

- Primaria Panticeu - Contact, adresa, telefon, email Adresa: localitatea Panticeu nr. 93, CP 407445 Telefon: 0264-227840, 227705 Fax: 0264-227840 Web: www.primaria-panticeu.ro E-mail: [email protected]

- Primaria Cuzdrioara - Contact, telefon, adresa Adresa: str. Mihai Eminescu nr. 107, CP 407260 Telefon: 0264-213928, 219928, 229960 Fax: 0264-213928 Web: www.primaria-cuzdrioara.ro E-mail: [email protected]

- Oficiul Poștal 1 este amplasat pe Regele Ferdinand. Adresa: Cluj, Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr. 33 cod postal oficiu:400750Persoana de contact: Pop AnaOrar: L-V: 08:00-19:00 S: 09:00-13:00 Program mesagerie: L-V: 08:00-19:00; S:09:00-13:00Localitati in servire: Cluj-Napoca0264/432 222;…

- Oficiul Poștal 6 este amplasat in Zorilor. Adresa: Cluj, Cluj-Napoca, Str. Pasteur, nr. 56-60 cod postal oficiu:400810Persoana de contact: Nagy DanielOrar: L-V: 08:00-19:00Localitati in servire: Cluj-Napoca0264/592 2710264/592 [email protected]