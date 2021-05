Stiri pe aceeasi tema

- “Am semnat contractul cu Astra Arad pentru furnizarea a o suta de tramvaie in Bucuresti. Este vorba despre un contract cu valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, bani europeni, sunt bucuros pentru ca facem un pas inainte in modernizarea transportului public – si segmentul de tramvai este, de…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat ca dupa mai mulți pași procedurali incepuți in februarie, lucrarile pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei au fost publicate oficial pe site-ul SEAP. E vorba despre 40 de kilometri de rețea, cu o valoare totala estimata a lucrarilor de 150 de milioane…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat ca dupa mai mulți pași procedurali incepuți in februarie, lucrarile pentru reabilitarea rețelei de termoficare a Capitalei au fost publicate oficial pe site-ul SEAP. E vorba despre 40 de kilometri de rețea, cu o valoare totala estimata a lucrarilor de 150 de milioane…

- Aproximativ o suta de angajați ai Societații de Transport București vor manifesta, miercuri, in incinta companiei, timp de doua ore. Principalele nemulțumiri vizeaza deciziile luate de noua conducere a transportatorului local. Sindicatul Transpublic din STB a notificat pe 25 martie 2021 faptul ca va…

- Societatea de Transport București anunța ca suplimenteaza, vineri, numarul de vehicule trimise pe trasee in contextul protestului sindicatului de la metrou. “Avand in vedere protestul spontan al angajaților Metrorex din aceasta dimineața, Societatea de Transport București a luat toate masurile necesare…

- E haos și in stațiile STB, din cauza protestului din stațiile din subteran. Oamenii care nu au putut folosi metroul, vineri dimineața, au ales autobuzele și tramvaie, creandu-se astfel o aglomerație de nedescris in Capitala. Societatea de Transport Bucuresti (STB) a anuntat ca a luat masuri pentru a…

- Societatea de Transport București (STB) vrea sa creasca tariful de calatorie de la 1,3 lei la 2 lei, in condițiile in care actualul tarif nu a mai fost modificat de peste 10 ani. Directorul general al STB, Adrian Crit, susține ca societatea pe care o conduce are datorii de peste 1 miliard de lei, peste…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat o campanie prin care ii indeamna pe romani sa renunțe la mașini in fiecare vineri și sa foloseasca alte mijloace alternative, cum ar fi transportul in comun sau bicicletele, cu excepția celor care dețin mașini electrice. Premierul Florin Cițu a anunțat ca…