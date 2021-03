Primăria Brașov a declanșat o campanie amplă de curățenie (Social) Brașovul curat, verde și cu o circulație rutiera și pietonala sigura Primaria Brașov a declanșat o campanie ampla de curațenie, intreținere zone verzi, reparații strazi și refacere marcaje rutiere – De la jumatatea lunii martie la Brasov, a fost demarata campania de curațenie de primavara, la care se adauga cea de plantari de gard viu, arbori și arbuști. Totodata, firmele cu care Municipalitatea are contract vor incepe lucrarile de reparații strazi și trotuare și refacere marcaje rutiere. Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

