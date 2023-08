Stiri pe aceeasi tema

- O noua acțiune de dezinsecție are loc astazi la Pecica. Practic, se va stropi din nou impotriva țanțarilor și a capușelor. „Pentru a crește eficiența acțiunii de dezinsecție de acum o luna, marți, 1 august, se va efectua o noua acțiune. Stropirea impotriva țanțarilor și a capușelor se va realiza de…

- Autoritațile din orașul Targu Ocna au organizat o ampla campanie de dezinsecție pentru combaterea țanțarilor și capușelor, vectori de transmitere a unor boli periculoase pentru oameni și animale. Operațiunea a avut loc luni, pe data de 17 iulie 2023, și a implicat utilizarea de produse avizate de Comisia…

- Operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, HCL nr. 29/2023. Produsele folosite sunt AQUA K-othrine EW 20, care are ca substanța activa Deltamethrin 2 % cu posibilitate…

- Serviciul Public Ambient Urban anunța ca in perioada 17-29 iulie va desfașura activitatea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare. SPAU arata ca „operațiunea are loc in cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și…

- Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare anunța ca in perioada 19 iunie – 30 iunie 2023 (cu posibilitate de prelungire daca situatia va impune) desfașoara activitatea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare. Operațiunea are loc in cadrul Programului…

- Este perioada din an cand apar capușele, dar și țanțarii. Autoritațile locale vor sa faca saptamana viitoare o acțiune de dezinsecție pe raza municipiului Baia Mare, conform anunțului facut de catre Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare. Acțiunea va avea loc in perioada 19 iunie – 30 iunie 2023 (cu…

- In perioada 31 mai – 09 iunie 2023, RER Sud desfașoara o acțiune de dezinsecție impotriva capușelor. Acțiunea se desfașoara conform Planului de Acțiune, elaborat in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau. Potrivit unui comunicat de presa al RER Sud, acțiunea se va realiza etapizat, in tot municipiul…

- In perioada 23 – 25 mai, in intervalul 22.00 – 4.00, 18 autospeciale vor dispersa, simultan, la nivelul intregului oraș Targu Mureș, substanțe pentru combaterea țanțarilor și a capușelor, atat pe domeniul public cat și pe cel privat. "Substanța activa folosita are avizul Ministerului Sanatații, sunt…