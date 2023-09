Stiri pe aceeasi tema

- La Jibou a fost inaugurata vineri noua gradinița Prichindel, unitatea de invațamant preșcolar fiind modernizata, extinsa și dotata la ultimele standarde. La eveniment au participat primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco, viceprimarul Vlad Pașcalau, deputatul Florian Neaga, inspectorul școlar general al…

- Polițiștii de imigrari din Mureș au desfașurat in data de 3 august a.c., o acțiune in cooperare cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, pe raza de competența, scopul fiind prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul țarii…

- Panica intr-un autocar din Viena, dupa ce acesta a fost cuprins de flacari. In acel moment, in autocar se aflau 60 persoane, cetateni moldoveni si romani, relateaza presa moldoveana. Focul a fost atat de puternic incat autocarul a ars complet in doar 10 minute. Din fericire, nimeni nu a fost ranit,…

- Comitetul Olimpic Național și Sportiv din Republica Moldova (CNOS) informeaza ca echipa țarii noastre de sportivi, care a concurat la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Maribor, Slovenia, a participat la ceremonia de inchidere a competiției. "Fiecare sportiv din echipa noastra a adus o contribuție…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat ca 13 alesi locali se afla in incompatibilitate, conflict de interese sau au averi nejustificate, in cateva cazuri fiind sesizati procurorii pentru deschiderea unor dosare penale, scrie Agerpres.

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a primit o delegație formata din reprezentanți ai instituțiilor de invațamant din mediile universitar și preuniversitar din Republica Moldova intr-o vizita de lucru. In cadrul acestei intalniri, desfașurata in Aula „Vasile Alecsandri”, conducerea universitații…

- Olguta Vasilescu s-a dezlantuit verbal asupra criminalului de 17 de ani din Gradina Botanica in cadrul sedintei de consiliu care s-a finalizat in urma cu putin timp in urma. „Este un psihopat, un criminal in serie(…)A premeditat aceasta crima. Am vazut tot felul de speculatii ca se cunosteau, am vazut…