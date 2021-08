Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de canicula pentru județul Alba și alte zone din țara. COD GALBEN: de marți, 27 iulie pana sambata, 31 iulie – val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale lunii iulie, valul de caldura se va extinde…

- Meteorologii au emis atenționari cod portocaliu de canicula pentru șase județe din Vestul țarii și 17 județe din centrul și Sudul teritoriulului, plus București. In zona Moldovei este cod galben de...

- Meteorologii au emis, joi, mai multe avertizari de canicula și instabilitatea atmosferica valabile timp de doua zile in toata țara. Printre avertizari este și un cod roșu de canicula, iar specialiștii vorbesc despre temperaturi record in vestul țarii.

- Meteorologii au emis pentru joi și vineri o avertizare de canicula pentru intreaga țara. Astfel in 7 județe din vestul țarii va fi Cod roșu, in alte 11 Cod portocaliu, iar in restul țarii va fi Cod galben. Maximele vor ajunge la 39-41 de grade. Potrivit ANM, Codul roșu este valabil joi și vineri in…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax si libertatea.ro.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis pentru zilele de 23, 24 și 25 iunie The post COD PORTOCALIU de canicula pentru vestul țarii! Pentru celelalte județe, meteorologii au emis o avertizare COD GALBEN appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: COD PORTOCALIU de canicula…

- Dupa o luna de ploi, furtuni și inundații, vremea se incalzeste brusc. Meteorologii au emis deja primele coduri de canicula și disconfort termic, iar vestul țarii a inceput deja sa se incinga sub soarele dogoritor. Temperaturile vor creste in toata tara.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi, 06 iunie, ploi cu descarcari electrice in nordul și centrul țarii. Mercurul in termometre va oscila intre +20 și +25 grade Celsius pe timp de zi. In sudul țarii se prevede cer variabil.