Prima victimă răpusă de gripă, o fetiţă de patru ani din Ploiești O fetita de patru ani din Ploiești a murit dupa ce a ajuns la spital cu temperatura de 41 si convulsii. Decesul micuței a fost inregistrat duminica seara, la ora 19. Potrivit medicilor, fetița avea 41 temperatura, astfel ca a fost transferata de la Spitalul de Boli Infecțioase cu convulsii febrile. Cand a ajuns la Spitalul de Pediatrie era in stop cardio-respirator. Medicii s-au chinuit sa o resusciteze, dar fata nu a reacționat si a fost declarat decesul. Medicii le recomanda parinților sa nu ii duca pe cei mici in colectivitate, acolo unde alte persoane dau semne de boala. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

