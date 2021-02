Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca, exclusa din partidul AUR, a postat pe Facebook o presupusa postare a fostului președinte american Donald Trump, in care acesta ar regreta inlaturarea ei. Șoșoaca nu a realizat ca poza este falsa, prelucrata, Trump avand contul de Twitter blocat in urma violențelor de la Washington…

- Anunțul facut de PSD inca de acum o saptamana se concretizeaza intr-o moțiune simpla pentru demiterea ministrului sanatații. Vlad Voiculescu este vizat astfel de moțiune dupa numai o luna de mandat la Ministerul Sanatații. Senatorul PSD Stefan Radu Oprea a anuntat ca social-democratii vor depune miercuri…

- Planul de reorganizare al Complexului Energetic Hunedoara depinde de o soluție a instanței. Depinde daca instanța va emite o sentința in ceea ce privește tabloul creditorilor. Daca acesta va ramane definitiv, abia apoi se va trece la intocmirea planului de reorganizare. Administratorul special al…

- Miniștrii Guvernului Cițu se vor vaccina impotriva Covid – 19, miercuri, de la ora 10.00, la Spitalul Universitar de Urgența Militar ”Dr. Carol Davila”. Anunțul a fost facut, marți, de Guvern, intr-un comunicat de presa. “Dupa vaccinare, sunt posibile declarații de presa in curtea spitalului, la care…

- O femeie a murit și aproape 50 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un bloc din orașul Baia Mare. Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Vlad Țepeș, intr-un apartament in care locuia o femeie singura, in varsta de 80 de ani. Victima…

- Guvernul a decis sa amane pana la 1 septembrie 2021 indexarea cuantumurilor pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflatiei. Decizia de amanare a fost motivata de constrangerile bugetare severe cauzate de gestionarea pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului…

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat, marți, ca, de la 1 ianuarie, cand piața de energie electrica va fi complet libera, fiecare client are dreptul sa iși aleaga furnizorul de energie care ofera cel mai bun preț. In caz contrar, va fi trecut intr-o piața a serviciului universal, unde “lucrurile…

- Guvernul are in vedere cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2021 cu un nivel care sa depaseasca rata inflatiei, respectiv cu 70 de lei brut, de la 2.230 de lei la 2.300 de lei brut/lunar. Anuntul a fost facut de premierul Florin Citu care a explicat ca sindicatele ar…