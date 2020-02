Prima universitate din țară care își SUSPENDĂ toate cursurile: O studentă întoarsă din Italia e suspectă de CORONAVIRUS Reprezentanții Universitații „Constantin Brancuși”, din Targu-Jiu, județul Gorj, au decis, luni, sa suspende cursurile dupa ce unei studente care s-a intors recent din Italia i s-a facut rau la facultate, fiind suspecta de coronavirus. Cursurile Universitații din Targu-Jiu au fost suspendate preventiv pana saptamana viitoare, informeaza mediafax.ro. Citește și: Un cunoscut analist il spulbera pe Florin Cițu: Cat de ridicol poți sa fii? Decizia luata luni vine dupa de o studenta in anul I, intoarsa din Lombardia, a ajuns la spital. „Se suspenda cursurile pana saptamana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Niculae Badalau a declarat, luni, ca virusul ucigas va ajunge si in Romania, iar in cel mult doua saptamani țara va deveni al doilea focar de coronavirus dupa Italia.„Cand e vorba de popor nu primeaza nimic si momentul asta e foarte greu pentru tara, un moment extrem de grav.…

- O studenta a Universitatii „Constantin Brancusi“ din Targu Jiu, care s-a intors recent din Italia, s-a prezentat luni, 24 februarie, la cabinetul medical, pentru ca s-a simtit rau. Tanara a fost intr-o zona aflata la aproximativ 50 de kilometri de o localitate care a fost afectata de coronavirus.

- Situație fara precedent in Italia, provocata de virusul COVID -19. In doar 48 de ore s-au inregistrat trei decese și 152 de cazuri de imbolnaviri. Cei mai mulți pacienți de coronavirus sunt in Lombardia – 110 cazuri confirmate.

- Autoritatile din Buzau sunt in alerta, dupa ce o romanca intoarsa din Italia a anuntat ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. O femeie care a ajuns in aceasta seara din Italia in Buzau a sunat la 112 si a spus ca a intrat in contact cu o persoana suspecta de coronavirus. Un echipaj…

- Sedinta de urgenta la Prefectura Buzau dupa ce in cursul zilei de astazi autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani,…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- Ministrul demis al Culturii, Bogdan Gheorghiu, va fi prezent la Targu Jiu, de Ziua Naționala „Constantin Brancuși“. Șeful din Ministerul Culturii va participa marți, 18 februarie, la spectacolul „Sarutul“, care va fi jucat pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu“. Totodata, autoritațile municipiului…

- Mai multi tineri si-au unit destinele in noaptea dintre ani, la Poarta Sarutului. Noua casatorii au fost oficiate de Anul Nou, la Poarta Sarutului, din Targu-Jiu. Este vorba de 18 tineri din Gorj, Valcea, Argeș și Timișoara. Cununia civila colectiva a fost oficiata de primarul municipiului Targu Jiu,…