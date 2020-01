Prima trupă rock ce apare pe valuta unei țări. Ce monedă a emis Monetăria Regală a Marii Britanii Prima trupa rock ce apare pe valuta unei țari. Ce moneda a emis Monetaria Regala a Marii Britanii The Royal Mint - Monetaria Regala a Marii Britanii - a emis luni prima sa moneda comemorativa dedicata unui grup rock britanic, care se doreste un omagiu adus regretatului solist Freddie Mercury si celorlalti trei colegi ai sai din trupa Queen. ''Acesta este un moment din seria 'cine-ar fi crezut?'. Aici am o monedă a regatului nostru, o monedă cu valoarea de cinci lire sterline, emisă de The Royal Mint, cu un design clasic", a declarat chitaristul principal al trupei Queen, Brian May,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O broasca testoasa uriasa implineste 44 de ani de cand traieste la o gradina zoologica din Marea Britanie, relateaza marti Press Association. Numita Biggie, testoasa a ajuns la Bristol Zoo la 24 decembrie 1975 si este cea mai veche locatara de la gradina zoologica deschisa in urma cu 183 de ani. Sosirea…

- Un studio in care au repetat si inregistrat trupe ca Led Zeppelin, Oasis, Black Sabbath si Manic Street Preachers, este scos la vanzare, potrivit BBC citata de news.roMonnow Valley Studios din apropiere de Monmouth a fost initial spatiu pentru repetitii pentru studioul Rockfield, unde Queen…

- Rapperul american Juice Wrld a murit la varsta de 21 de ani, dupa ce a facut o criza in timp ce se afla in aeroportul Midway din Chicago. Artistul, care a colaborat cu Nicki Minaj and Travis Scott, a fost transportat de urgența la spital, insa nu a mai putut fi salvat de medici, relateaza Metro.Surse…

- Dupa un turneu de promovare a albumului Arhitectul din Babel si Concertul Aniversar 20 de ani, Alternosfera revine la Bucuresti pe 13 decembrie cu un mare concert la Romexpo (Pavilionul A), Postscriptum din Babel. Pentru acest eveniment organizatorii promit o productie speciala, cu sunet de calitate,…

- Trupa mexicana de heavy metal S7N (Seven) se afla in turneu european de promovare a noului single al formatiei, „Insane”. Europe by Insanity Tour se va opri si in Oradea, marti 3 decembrie, ora 19:00, cu un concert in Rock Fort (str. Iuliu Maniu 52/A). S7N s-a infiintat in 2012 in…

- Formația timișoreana Monokrom a luat naștere cu cinci ani in urma și abordeaza un stil autointitulat „alt-punk“. Trupa care pregatește intens albumul de debut a luat naștere la intiativa vocalistului Sebastian Ursache si a chitaristului Vinter Marco, iar formula actuala s-a definitivat odata cu venirea…

- Producatorul Bohemian Rhapsody, filmul de succes despre Freddie Mercury și Queen, a anunțat ca va realiza un film biografic despre o alta trupa legendara, Bee Gees. Companiile Paramount Pictures și Sister i se vor alatura producatorului Graham King pentru a realiza producția al carei scenariu nu a fost…

- Cantand in bucatarie, dansand pe camp sau pe plaja si imitandu-l pe regretatul solist Freddie Mercury, fanii Queen au creat propriile versiuni ale unora dintre cele mai cunoscute melodii apartinand formatiei rock britanice, rezultand trei videoclipuri generate de utilizatori, dezvaluite joi, relateaza…