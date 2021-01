Prima tranșa, de 14.000 de doze de vaccin Moderna, a intrat in Romania, marți seara, prin punctul de trecere al frontierei Nadlac 2, anunța platforma RO Vaccinare. Dozele vor ajunge miercuri dimineața la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, urmand ca in perioada urmatoare sa fie distribuite in centrele regionale și de vaccinare. Recomandarea pentru […] Articolul Prima tranșa de vaccin Moderna a ajuns in aceasta seara in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .