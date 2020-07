Premierul Ion Chicu a anunțat ca marți, 14 iulie, in Republica Moldova, va ajunge o prima tranșa din suportul anunțat de UE in martie pentru țarile din Parteneriatul Estic. ”Va fi prima partida transmisa de UE și OMS”, a spus Chicu. UE a anunțat, in luna martie, ca va acorda 140 de milioane euro țarilor din Parteneriatul Estic, din care face parte și Republica Moldova, pentru a combate pande