Prima țară civilizată care a renunțat la măști în exterior Purtarea mastii de protectie impotriva coronavirusului nu mai este obligatorie in exterior in Israel cu incepere de duminica, in cadrul ridicarii treptate a restrictiilor legate de pandemie, au anuntat joi seara autoritatile israeliene, noteaza AFP și Agerpres. Ieri a fost prima zi in Israel cand maștile NU au mai fost obligatorii in spații publice deschise. 85% din populația peste 16 ani de acolo este fie vaccinata complet, fie a trecut prin infecția covid. Din ianuarie, cand campania de vaccinare tocmai incepuse, pana astazi, numarul infecțiilor noi cu coronavirus a scazut de la 10.000 pe zi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

