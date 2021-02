Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI a fost denunțat pentru lansarea teoriilor de nefgare a existenței Holocaustului și pe numele sau a inceput o cercetare penala la Parchet, fiind trimis in judecata abia anul trecut, relateaza RFI Romania .Vasile Zarnescu a fost acuzat de procurori ca , in urma cu opt ani, a publicat…

- Prima condamnare in Romania pentru negarea Holocaustului reprezinta un mesaj foarte puternic al justitiei pentru respectarea legii si un semnal de alarma ca fenomenul antisemitismului este prezent si trebuie combatut cu fermitate, a declarat deputatul PNL Alexandru Muraru, reprezentant special al…

- Am luat act de decizia, in prima instanța, a Judecatoriei Sectorului 3 București privind condamnarea dlui Vasile Zarnescu pentru savarșirea infracțiunii de negare a holocaustului, prev. de art. 6 alin. 1 din O.U.G. 31/2002, cu aplic. art. 5 din Codul penal. Prima condamnare in Romania pentru…

- Vasile Zarnescu, fost locotenent colonel in Serviciul Roman de Informații, a fost condamnat astazi de Judecatoria Sectorului 3 la un an și o luna de inchisoare, cu amanarea pedepsei, pentru negarea Holocaustului, potrivit minutei de ședința . Este un verdict istoric in Romania, fiind prima condamnare…

- O persoana infectata cu noua tulpina a coronavirusului a fost internata la spitalul Matei Balș din București. Aceasta a venit din Marea Britanie. Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula in Marea Britanie și este considerata de biologi cu mult mai contagioasa decat coronavirusul…

- Este o zi istorica pentru județul Cluj și pentru Romania, in care a inceput campania de vaccinare impotriva Covid-19, a declarat in aceasta dimineața prefectul Mircea Abrudean, prezent la Spitalul de Boli Infecțioase. Prima persoana vaccinata in Cluj a fost directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase,…