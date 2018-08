Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 47 de ani, din orasul Murfatlar, a fost ucisa duminica noaptea de sotul sau, in locuinta conjugala, cu mai multe lovituri de cutit aplicate in zona gatului, informeaza un comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Potrivit sursei citate, duminica,…

- Detalii șocante ies la iveala in cazul romancei ucisa in Belgia cu 50 de lovituri de cutit. Fata a fost omorata pentru ca a refuzat sa returneze banii pe care ii primise pentru o partida de amor, informeaza Romania Tv.Andreea Marin, de urgența la spital - Vedeta TV, conectata la aparate…

- In urma reconstituirii, criminalul le-a spus anchetatorilor motivul pentru care a recurs la aceasta fapta. El ar fi vrut banii inapoi dupa ce nu a fost satisfacut de tanara. Politistii spun ca au gasit asupra sa un cutit si un ciocan. Totul s-a intamplat in apartamentul inchiriat, unde se…

- Laura era plecata in Belgia pentru a munci sa stranga bani de o casa noua, insa destinul i-a fost curmat rapid de un criminal extrem de nemilos. Fata a fost ucisa cu 50 de lovituri de cuțit.

- Tragedia a avut loc in localitatea Ome din Italia. Detaliile crimei sunt absolut șocante. Un barbat și-a injunghiat soția cu cinci lovituri de cuțit, dupa care i-a spart o sticla in cap. In timp ce femeia zacea agonizand, barbatul s-a hotarat sa iși puna capat zilelor. El s-a dus și a inghițit…

- Tanara de 21 de ani din Targu-Carbunesti, judetul Gorj, ucisa in 23 mai cu 50 de lovituri de cutit, in locuinta inchiriata din Bruxelles, a fost inmormantata, duminica, in cimitirul din orasul natal, in rochie de mireasa. Slujba a fost oficiata de un sobor de preoti, transmite corespondentul MEDIAFA

- Presa britanica scrie ca nenorocirea a avut loc vineri dimineata, 1 iunie, la ora 2.30, fata fiind injunghiata de mai multe ori in gat. Potrivit Sky News, in aceeasi zi politistii au arestat un barbat de 43 de ani, Ioan Campeanu, acesta fiind acuzat ca a ucis-o pe romanca. Din primele informatii,…

- ‎Georgiana Annemarie Panescu‎, fosta profesoara a Laurei, tanara de 21 de ani ucisa cu 50 de lovituri de cutit in capitala Belgiei, a postat un mesaj emotionant pe Facebook despre moartea fulgeratoare a celei care i-a fost eleva.