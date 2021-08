Stiri pe aceeasi tema

- Iubita lui Dragoș Savulescu a fost cea datorita careia polițiștii l-au putut gasi pe afacerist pentru a pune in aplicare mandatul de arestare pe numele lui. Iubita lui Dragoș Savulescu, prima reacție dupa ce l-ar fi dat de gol pe omul de afaceri Fara sa vrea, Angela Martini l-a dat de gol pe soțul ei,…

- Astazi Procuratura a dispus reținerea liderului PACE, Gheorghe Cavcaliuc, asta dupa ce cererea lui de retragere a dosarului ”verde de briliant” din gestiunea Procuraturii raionului Singerei, a fost respinsa. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, politicianul a scris ca de fapt aceste acțiuni ale…