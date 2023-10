Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, a fost exclus din Partidul Social Democrat de Biroul Permanent Județean al PSD Argeș, intrunit in ședința extraordinara miercuri seara, la doar cateva ore dupa ce edilul a fost reținut de DNA.

- Ion Georgescu, retinut de DNA. Primarul din Mioveni, prins in flagrant in timp ce restituia o parte din mita. Chiar și așa, acesta a fost reținut de DNA, sub acuzația de trafic de influența. Acesta este suspectat ca ar fi luat mita 30.000 de euro pentru o angajare intr-un spital. Primarul din Mioveni,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seara, intr-o declarație pentru Romania TV, ca joi va fi exclus din partid primarul orașului Mioveni, despre care au aparut informații pe surse ca ar fi fost prins in flagrant de DNA.Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de…

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu a fost reținut, miercuri seara de DNA, sub acuzația de trafic de influența. Articolul Primarul din Mioveni a fost reținut de DNA apare prima data in Universul argesean .

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu (PSD), a fost reținut de DNA miercuri seara. Surse judiciare precizeaza pentru stiripesurse.ro ca edilul este acuzaat de trafic de influența.Georgescu este acuzat de procurori ca a primit 30.000 de euro mita pentru o angajare. Potrivit g4media.ro, primarul din…

- Un elev in varsta de 17 ani din Argeș a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore, dupa ce a agresat o colega cu un an mai mare, in incinta unei unitati de invatamant liceal din Mioveni. Fata a fost transportata la spital.

- Un accident teribil s-a produs sambata dimineața la 2 mai. Un șofer de doar 19 ani a spulberat mai multe persoane. Dintre acestea, doua și-au pierdut viața, iar mai multe se afla in stare grava la spital. Ce a facut șoferul de 19 ani inainte de producerea accidentului? Antena 3 arata ca inainte cu 30…

- Constantin Sava, primarul din Urziceni, a spus luni despre femeia care a nascut pe trotuarul din fața spitalului ca „nu știe de capul ei”. De asemenea, edilul a vorbit intr-o intervenție la Antena 3 CNN despre „medicii de familie care iau bani cu lopata” și „nu inregistreaza toți oamenii și toți bolnavii…