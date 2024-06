Stiri pe aceeasi tema

Dezvoltarea puternica a Inteligenței Artificiale va duce la dispariția multor locuri de munca, in special a celor cu caracter repetitiv.

Patronii ingrijorati de fluctuatia angajatilor sau care isi pun intrebari despre perioada de timp in care o persoana recrutata va ramane la noul ei loc de munca ar putea conta, in curand,

Cautarile sunt efectuate inclusiv cu ajutorul unui tip de sonar de ultima generație, bazat pe tehnologia care foloseste inteligenta artificiala. Operațiunile sunt ingreunate de temperatura scazuta a apei, iar apa lacului de 19 metri adancime ofera o vizibilitate redusa, potrivit ISU Hunedoara.Victima…

O serie de programe de inteligența artificiala, antrenate pe texte religioase, pretind ca ofera perspective spirituale la cerere. In realitate, inventeaza pasaje sau interpretari care nu exista cu adevarat, arata revista de profil Scientific American, care avertizeaza asupra pericolelor.Cu puțin inainte…

Nvidia NVDA.O a anunțat luni o platforma hardware și software pentru construirea de roboți asemanatori cu oamenii, care include funcții de inteligența artificiala generativa, potrivit Reuters. Noua platforma va fi compusa dintr-un sistem informatic care va alimenta robotul și inteligența artificiala,…

Proiectul Earth Species Project exploreaza utilizarea invațarii automate pentru a descifra comunicarea animalelor, deschizand posibilitați noi pentru conservare și ințelegerea inter-specii.

Aceasta colaborare combina expertiza Deloitte in implementarea SAP și in inteligența artificiala (IA) cu soluțiile UiPath de automatizare și de IA Deloitte și UiPath iși extind alianța strategica globala prin introducerea unei noi metodologii de implementare a software-ului dezvoltat de SAP, liderul…

Nvidia este pe cale sa devanseze Apple pentru a deveni a doua cea mai valoroasa companie din lume in functie de capitalizarea de piata, deoarece investitorii nu se satura de producatorul de semiconductori ale carui cipuri alimenteaza instrumente populare de inteligenta artificiala, cum ar fi ChatGPT,…