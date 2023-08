Prima reacție a lui Putin după moartea lui Prigojin: „A avut o soartă dificilă și a făcut greșeli grave” Pana la comentariile lui Putin, nu a existat nicio confirmare oficiala a morții lui Prigojin, in afara de o declarație a autoritații aeronautice care spunea ca se afla la bord. Rupand tacerea, Putin l-a descris pe Prigojin drept un om de afaceri talentat pe care il cunoaște din anii 1990 și a spus ca ancheta asupra accidentului va duramai mult timp. "He had a difficult fate, he made serious mistakes in his life. And he achieved the necessary results both for himself and when I asked him to do so for the common goal, as happened in recent months." – Putin spoke about Prigozhin's death for the first… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

