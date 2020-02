Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat ca raportul elaborat de președintele Consiliului Național al PSD, Ionuț Vulpescu, despre greșelile care au dus PSD in groapa este un exercițiu de transparentizare. Președintele interimar al PSD va supune dezbaterii in viitoarea ședința a Comitetului Executiv.

- Președintele interimar al Consiliului Național al PSD, Ionuț Vulpescu, a dat publicitatii, pe blogul personal, un raport in care identifica 40 de motive pentru care partidul a pierdut alegerile din 2019. Citeste AICI raportul integral privind criza din PSDFostul ministru afirma ca raportul la care a…

- Ionuț Vulpescu, președintele interimar al Consiliului Național al PSD, a facut public un raport asupra evoluției partidului in perioada 2016-2019, in care analizeaza deciziile și factorii care au facut ca PSD sa piarda aproximativ 1,2 milioane de voturi in aproximativ 3 ani de zile și, de asemenea,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca a vazut raportul AEP și al Curții de Conturi, prin care s-au constatat nereguli majore la cheltuielile din ultimele campanii electorale, conduse de Liviu Dragnea și Viorica Dancila. Ciolacu a spus ca oamenii care au facut ”tampenii” trebuie…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, la Targoviste, ca in afara partidului nu are dusmani, ci adversari politici, iar in interiorul acestuia are numai colegi. "Eu in afara partidului nu am dusmani, am niste adversari politici. In interiorul partidului am numai…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca una dintre modificarile care privesc reorganizarea PSD este largirea Comitetului Executiv al partidului, din care sa faca parte și aleșii locali.Insa, fostul președinte al PSD, Victor Ponta a declarat, la Romania TV, ca i-a spus…

- "Congresul va avea loc cel tarziu pana pe data de 29 februarie. La 1 martie partidul trebuie sa fie in precampania alegerilor locale. (...) Eu am venit cu solicitarea si in fata colegilor si sa vin pentru un vot luni, la Comitetul Executiv, ca la congres candidaturile sa fie pe motiuni, asta insemnand…