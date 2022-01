Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit recent, asta dupa ce afaceristul a inșelat-o pe frumoasa rusoaica cu Ema Uta și au petrecut momente de vis in Bahamas. Daria Radionova a oferit primele declarații in exclusivitate despre o posibila sarcina cu fostul ei iubit. Iata ce a declarat vedeta!

- Daria Radionova a oferit o prima reacție, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce a aflat ca Alex Bodi a plecat in vacanța cu Ema Uta. Se aștepta oare iubita afaceristului la o asemenea „lovitura”? Cum a incercat aceasta sa ascunda adevarul.

- Alex Bodi a cazut prada hackerilor! Afaceristul a dezvaluit, pentru Antena Stars, problemele de care are parte in ultima perioada, in mediul virtual. Se pare ca fostul soț al Biancai Dragușanu a descoperit mai multe conturi false care se folosesc de identitatea lui, cu intenția de a caștiga foloase…

- Alex Bodi și Daria Radionova sunt din nou impreuna, asta dupa cateva luni in care nu și-au mai vorbit. Aceștia s-au vazut, au socializat, iar acum afaceristul se gandește la viitor. El are de gand sa se casatoreasca din nou, dar și sa devina iar tata.

- Povestea de dragostea dintre Alex Bodi și Daria Radionova este mult mai intensa dupa desparțirea prin care au trecut, motiv pentru care afaceristul face ce face și iar parasește meleagurile romanești pentru Londra. Ei bine insa, sa vedem ce face Alex Bodi atunci cand este in țara, dar mai ales cu cine…

- Cand iubești, nu prea poți sta departe prea mult timp de partenerul tau de viața și se pare ca Alex Bodi știe foarte bine acest lucru. Fara sa mai stea prea mult pe ganduri, și-a facut bagajele, s-a urcat in avion și a ajuns la aleasa inimii sale, Daria Radionova. Afaceristul s-a fotografiat in una…

- Dupa ce au șters toate fotografiile și orice urma de relație, acum Daria Radionova a confirmat pentru Antena Stars ca intr-adevar s-a desparțit de logodnic. Fosta iubita a lui Alex Bodi a marturisit ca ea a pus punct poveștii de iubire.

- Alex Bodi urmeaza sa fie cat mai curand eliberat din inchisoare, asta dupa ce in urma cu doar cateva saptamani acesta a fost din nou arestat. Avocatul afaceristul, Radu Marinescu, spune cum a reacționat fostul soț al Biancai Dragușanu, atunci cand a aflat ca va ieși de dupa gratii.