- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni ca exista o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice, atunci cand a fost intrebat daca este posibil ca Moscova sa se afle in spatele aparitiei recente a unor documente clasificate care se refera in special la invazia rusa…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in urma cu peste un an,…

- Peskov a fost intrebat despre relatarile potrivit carora in viitorul apropiat CPI ar urma sa emita primele mandate de arestare impotriva unor cetateni rusi in legatura cu conflictul din Ucraina, transmite Reuters preluat de Agerpres.Potrivit lui Dmitri Peskov, pozitia Kievului inseamna ca obiectivele…

- Kremlinul a afirmat miercuri ca nu crede declaratia consilierului prezidential ucrainean Mihailo Podoliak conform careia Ucraina nu lanseaza atacuri contra unor tinte aflate pe teritoriul Rusiei, transmite Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a vorbit la o zi dupa ce oficialitati…

- Mihailo Podoliak a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca Rusia avea in plan nu doar sa atace Ucraina, ci și Moldova și alte țari din Europa de Est. El critica totodata indulgența cu care regimul de la Chișinau trateaza existența partidelor pro-ruse in Moldova.

- Vladimir Putin și-a demonstrat „irelevanța și confuzia” in discursul de marți , 21 februarie, adresat Adunarii Federale Ruse, declara Mihailo Podoliak, principalul consilier al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit CNN . „Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. Peste tot…

- Maia Sandu, presedinta Republicii Moldova, i-a cerut ajuorul secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, la Conferinta de Securitate de la Munchen, in contextul provocarilor Kremlinului, care incearca debarcarea puterii democratice de la Chisinau, informeaza TVR Moldova."Cea mai mare problema pe…

- In acelasi timp, Ministerul rus al Apararii a acuzat - duminica - Kievul ca s-ar pregati sa arunce in aer cladiri din Kramatorsk, oras din estul Ucrainei, pentru a da vina apoi pe Moscova ca a comis crime de razboi si ca a tintit civili intr-o operatiune sub steag fals, potrivit Reuters, preluat de…