Prima reactie a Jandarmeriei in cazul codurilor de identificare acoperite cu banda neagra!

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul acțiunii jandarmilor din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, a explicat ca jandarmii au avut indicativele ascunse pentru ca au venit colegi și din alte județe, iar în rândul jandarmilor au avut loc schimbari de efectiv. ”Nu doar colegii…

- Indicativele de pe castile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piata Victoriei erau acoperite cu banda negra dintr-o problema logistica, intrucat acele coduri nu mai corespundeau, a explicat marti in Comisia de aparare din Camera Deputatilor coordonatorul interventiei…

- Indicativele de pe castile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piata Victoriei erau acoperite cu banda negra dintr-o problema logistica, intrucat acele coduri nu mai corespundeau, a explicat marti in Comisia de aparare din Camera Deputatilor coordonatorul interventiei…

- Indicativele de pe castile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piata Victoriei erau acoperite cu banda negra dintr-o problema logistica, intrucat acele coduri nu mai corespundeau, a explicat marti in Comisia de aparare din Camera Deputatilor coordonatorul interventiei…

- Indicativele de pe castile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piata Victoriei erau acoperite cu banda negra dintr-o problema logistica, intrucat acele coduri nu mai corespundeau, a explicat marti in Comisia de aparare din Camera Deputatilor coordonatorul interventiei…

- Coordonatorul acțiunii jandarmilor din Piața Victoriei, Laurențiu Cazan, a explicat ca jandarmii au avut indicativele ascunse pentru ca au venit colegi și din alte județe, iar in randul jandarmilor au avut loc schimbari de efectiv.”Nu doar colegii din cordon au fost ultragiați. Am avut oameni…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat duminica, la prezentarea raportului intocmit in urma violentelor din Piata Victoriei de pe 10 august, ca este dispusa sa prezinte documentul si la Comisia de aparare din Parlament, dar si in cadrul CSAT, dar ca nua fost solicitata. "Nu am nicio…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a cerut, joi, audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei in Comisie, el acuzand folosirea disproportionata a fortei de catre jandarmi la protestul de joi seara, din Piata Victoriei.