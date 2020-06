Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de marti, pe numele directorului general al Unifarm, acuzat de luare de mita de 760.000 euro. Banii au fost ceruți ca sa atribuie un contract de achiziție a sute de mii de combinezoane și 3 milioane de maștil de protecție.…

- Informație de ultima ora dupa bomba DNA. Nelu Tataru , ministrul Sanatații a solicitat intrunirea de urgența a Consiliului de Administrație in vederea luarii deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Direcției Naționale Anticorupție.Procurorii…

- Procurorii DNA au dispus marți inceperea urmaririi penale si punerea sub control judiciar pe 60 de zile pentru directorul general al Unifarm, Ionel Eugen Adrian, acuzat ca a cerut mita 760.000 euro. Procurorii DNA sustin ca "in calitate de director general al C.N. Unifarm SA, inculpatul Ionel Eugen…

