Familia președintelui american Joe Biden a adoptat un nou animal de companie. Este vorba despre o pisica, gazduita in prezent la Casa Alba. Willow in varsta de doi ani are par scurt și este de sex feminin. Prima Doamna a SUA, Jill Biden a facut cunoștința cu viitoarea pisica prezidențiala in campania electorala din anul […]