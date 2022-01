Prima percheziție a Poliției Animalelor, la noi în județ! Bilanț pe 2021: Poliția Animalelor și-a inceput activitate in forța la noi in județ. Chiar din primele zile au fost la percheziții, fiind prima activitate de acest gen la nivel național. CE s-a intamplat și CE au facut salvatorii animalelor in 2021: Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ BN și-a inceput in 1 martie 2021. La scurt timp dupa investirile pe posturi, a aparut primul caz grav ce s-a lasat cu percheziții. VIDEO – Cruzime la Domnești: Animalele fara stapan, victimele pitbulilor! Salvatorii și aparatorii animalelor s-au mobilizat, au identificat pe ei din imagini și au facut percheziții. Conform… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

