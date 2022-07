Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 69 de ani a ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul „Sf. Spiridon" dupa ce a mancat ciuperci pe care le-a cules chiar ea din padure. Femeia este din Sinesti si a sunat singura la 112 cand i s-a facut rau. Medicii au evaluat-o, i-au facut spalaturi gastrice si i-au administrat…

- Barbatul care a ajuns direct in sala de operatie dupa ce a fost adus de echipajele medicale, se afla in continuare la Terapie Intensiva. A trecut printr-o splenectomie (n. red. indepartarea chirurgicala a splinei) si urmeaza sa mai treaca printr-o operatie la mana. „Pacientul va avea nevoie de interventie…

- Activitatea de la Spitalul „Parhon" a fost remarcata de Royal College of Physicians din Londra Activitatea de transplant renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" din Iasi a fost una neintrerupta inclusiv in timpul pandemiei. Daca in editiile anterioare „Ziarul de Iasi" va prezenta faptul ca din…

- Rețeaua de clinici Medima Health, cu reprezentanțe in mai multe orașe din țara – precum București, Sibiu, Alba Iulia și Calarași – a inaugurat, marți, un centru medical de diagnostic și imagistica și la Buzau. Clinica este dotata cu aparatura performanta pentru realizarea investigațiilor medicale și…

- Sfarsit tragic pentru barbatul de 76 de ani din Miroslovesti care, sambata, si-a dat foc. Pacientul a decedat in cursul zilei de ieri. "Noi am estimat ca arsurile, in majoritate de gradul 3, sunt pe 55- din suprafata corporala. Colegii de la Clinica de Chirurgie Plastica si Recuperatorie (CCPR) au spus…

- Sectia Arsi de la Spitalul „Sfantul Spiridon" Iasi este in acest moment plina in proportie de 120-. Ultimul pacient ars, un sinucigas care s-a stropit cu benzina si si-a dat foc, a trebuit pus pe un pat adus din alta sectie. Aseara nu era loc la "Arsi" nicaieri in tara, desi nu s-a intamplat nicio tragedie…

- Pacienții diagnosticați cu cancer au nevoie de sprijin ca sa iși ințeleaga mai bine boala și starile emoționale prin care pot trece. De aceea, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din Romania și Institutul Regional de Oncologie Iași anunța organizarea unui grup de suport multidisciplinar gratuit…

- Intalnirile incep in luna mai, iar inscrierile se fac telefonic, la numarul 021.253.05.91 Din mai, Institutul Regional de Oncologie Iasi, impreuna cu Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania, va organiza intalniri online gratuite cu medici pentru pacientii din zona Moldovei care sufera…