Stiri pe aceeasi tema

- A inceput pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou. Credinciosii care vor sa se inchine la racla cu sfintele moaste trebuie sa poarte masca si sa pastreze distantasa aibe domiciliul sau resedinta in Bucuresti . Prefectul Traian Berbeceanu, instalat vineri in functie, s-a aflat in zona in care se aduna…

- Peste 9.200 de persoane au trecut, miercuri, pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, scoasa in curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, iar 500 de credincioși au fost prezenți la slujba. Cel mai...

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a transmis ca din punctul sau de vedere restricțiile impuse de autoritați pe timpul pelerinajului la sfintele moaște ale Sf. Parascheva reprezinta o decizie „impotriva Legii și a bunului simț”. IPS Calinic a transmis un cuvant de solidaritate intitulat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a stabilit in sedinta extraordinara de marti ca persoanele care vor participa la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sa nu mai atinga racla in care se afla moastele acesteia. Credincioșii vor trebui sa poarte masti, sa pastreze distanta sociala cat…

- Zeci de pelerini au format coada pentru a se inchina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitana din Iași. Mulți dintre ei respecta regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus, purtand masca de protecție. Primaria nu incurajeaza sa vina lumea la Hramul Sfintei Cuvioasei…

- București, Brașov și Giurgiu sunt județele care au cheltuit cei mai mulți bani pentru o persoana carantinata, conform informațiilor publicate de Ziarul Incomod . Capitala a cheltuit 5462 de lei pentru carantinarea unei persoane suspecte de infectare cu coronavirus, Brașov – 5389 lei, Giurgiu – 4491…

- Un incident șocant a avut loc, joi, intr-un tramvai din Capitala, care leaga centrul Bucureștiului de cartierul Rahova. Un barbat a fost batut, iar polițiștii incearca acum sa dea de agresor.Potrivit unor surse, totul ar fi inceput in momentul in care un individ a reproșat altuia ca nu poarta…