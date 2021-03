Stiri pe aceeasi tema

- Nava autonoma Mayflower (MAS) va traversa Atlanticul plecand din Plymouth, Anglia, pe 19 aprilie, refacand, dupa 400 de ani, calatoria primilor colonisti englezi, „pelerini” puritani in special, care au ajuns in noiembrie 1620 in orasul cu acelasi nume din statul american Massachusetts, relateaza Daily…

- Danny Godfrey, un bebeluș de doar 13 zile, a fost deconectat de la aparate, dupa ce medicii au primit acordul unui judecator din Bristol, Anglia. Copilul se nascuse cu leziuni ireversibile ale creierului și fusese intubat, informeaza Daily Mail . Magistratul a luat aceasta decizie vineri. In seara aceleiași…

- Anabel Sharma, in varsta de 49 de ani, a fost internata la un spital din Anglia alaturi de mama sa Maria, in varsta de 76 de ani, dupa ce ambele s-au infectat cu COVID-19. Cele doua femei au zacut una langa alta la terapie intensiva, iar momentul in care se țineau de mana in timp ce erau ventilate a…

- Leon Boase, tatal a doi copii din Anglia, a implorat-o pe logodnica sa Nichola Jennison, atunci cand au vorbit pentru ultima oara pe Facetime, in timp ce el era tratat pentru COVID-19 in spital, sa nu fie pus in coma pentru ca ii este frica ca nu o sa se mai trezeasca vreodata. Medicii ii dadusera doar…

- Un barbat din Anglia, funcționar public, aproape a murit dupa ce a baut cinci litri de apa pe zi, fiind convins ca va scapa de simptomele cauzate de coronavirus, scrie Daily Mail. Luke Williamson, in virsta de 34 de ani, din Patchway, Bristol, a eliminat aproape tot sodiul din corpul sau, acumuland…

- Un barbat de 31 de ani a traversat pe jos tunelul subteran al Canalului Manecii. El a folosit tunelul de serviciu de langa cel feroviar. Pasagerul clandestin a fost arestat in Franța. Ryan Murryland a fost reperat in urma cu o saptamana, in timp ce intra in gura tunelului de la Folkestone. Britanicul…