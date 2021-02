Prima maşină Apple va folosi o platformă dezvoltată de Hyundai Renumitul analist chinez, Ming-Chi Kuo, sursa a unui mare numar de previziuni legate de Apple care s-au verificat de-a lungul timpului, face cunoscute o serie de noi informatii legate de primul autoturism dezvoltat de gigantul american. Prima masina Apple se va baza pe E-GMP, o platforma pentru vehiculele electrice care folosesc baterii, dezvoltata de Hyundai si lansata in ultima luna a anului trecut. E-GMP este compusa din doua motoare, o suspensie spate cu cinci legaturi, o osie integrata, celulele bateriei, un sistem de incarcare si alte componente ale sasiului. Conform celor de la Hyundai,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

