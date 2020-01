Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Conservatorii…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni increzator ca va reusi sa ajunga la un acord comercial cu tarife si cote zero cu Uniunea Europeana (UE), ceea ce nu va necesita efectuarea de controale vamale la marfurile care vor fi transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, relateaza Reuters.

- Rezultatul alegerilor anticipate din Marea Britanie ofera un sprijin puternic premierului conservator Boris Johnson de a pune in practica iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana luna viitoare. Potrivit exit-poll-urilor, Conservatorii au obtinut 368 de mandate, cu 50 mai multe decat la ultimele…

- Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea…

- Ultimul sondaj YouGov dat publicitații marți seara in Marea Britanie, cu doua zile inaintea alegerilor de joi, arata ca laburiștii au redus diferența fața de conservatori și ca perspectiva unui parlament fara majoritate clara este tot mai posibila, scrie The Guardian. Primul efect al unui astfel de…

- Milioane de turisti din lumea intreaga vor avea probleme dupa Brexit, daca vor sa calatoreasca in Marea Britanie. Guvernul condus de Boris Johnson isi propune ca, dupa parasirea Uniunii Europene, sa inaspreasca modalitatea de intrare in tara a cetatenilor straini. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson,…

- Conservatorii premierului britanic Boris Johnson au declarat ca, din ianuarie 2021, vor pune capat tratamentului preferential pentru imigrantii proveniti din Uniunea Europeana daca vor castiga alegerile parlamentare de pe 12 decembrie, transmite duminica Reuters. Nivelul imigratiei si ingrijorarile…

- Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a declarat joi seara ca va propune Parlamentului organizarea de alegeri anticipate in data de 12 decembrie, in efortul de a depași criza Brexit, relateaza Mediafax. Boris Johnson a declarat ca proiectul de acord Brexit va reajunge sa fie dezbatut in Camera Comunelor…