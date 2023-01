Prima imagine cu Hawkeye de pe patul de spital. Jeremy Renner a postat un selfie

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul care a jucat in rolul lui Hawkeye din universul Marvel a postat o fotografie pe site-urile de socializare, insoțita de un mesaj in care le transmite fanilor cum se simte. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Vladimir Putin a spus sambata, intr-un mesaj de noua minute transmis cu ocazia Anului Nou, ca Moscova nu va ceda niciodata in fata incercarilor Occidentului de a folosi Ucraina ca instrument pentru a distruge Rusia, relateaza Reuters. In acest mesaj – cel mai lung discurs de Anul Nou din cele doua decenii…