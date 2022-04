Prima fotografie cu Prințesa Charlene și Albert de Monaco după multe luni Prima fotografie cu Prințesa Charlene și Albert de Monaco dupa multe luni Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco au celebrat, alaturi de cei doi copii, Paștele Catolic. Cu aceasta ocazie, au postat pe Instagram o fotografie de familie. Prima dupa multe luni in care Prințesa a lipsit din spațiul public și a stat departe de familie. Motivul a fost reprezentat de problemele de sanatate cu care aceasta s-a confruntat. O depresie severa. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco) In fotografia postata online, Prințesa Charlene… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

