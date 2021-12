Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul de Alba, Florin Roman, aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Dezvoltarii. Ce a declarat in comisie Deputatul de Alba, Florin Roman, a fost audiat miercuri in Parlament pentru funcția de ministru al Digitalizarii și Inovarii in viitorul guvern PSD-PNL și a primit aviz pozitiv. Ministrul…

- O femeie din Campeni a ajuns la spital dupa ce a fost agresata de soțul baut. Barbatul a fost REȚINUT de polițiști O femei din Campeni a ajuns la spital marți dupa ce a fost agresata de catre soț. Barbatul a fost reținut de polițiști pentru violența in familie și amenințare. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Pana in aceasta vara, Masooma Gholamy prezenta știrile pentru televiziunea Tamadon TV din Kabul. Insa cand talibanii au revenit la putere ea a fugit din țara cu copiii sai și s-a stabilit in Atena. „A fost foarte dificil pentru o femeie sa aiba un loc de munca in Afganistan chiar și inainte de talibani.…

- O femeie de 38 de ani din Iași a murit dupa ce i s-a facut rau intr-un magazin. Avea COVID dar se trata acasa de gripa O femeie de 38 de a murit in timp ce se afla intr-un magazin la cumparaturi, dupa ce i s-a facut brusc rau si a intrat in stop cardio-respirator. Femeia, din Iași, s-a tratat acasa…

- Pensiile vor crește cu 6% și alocațiile cu 20%, de anul viitor. Ce spune ministrul Muncii Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare. De asemene, alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul…

- O femeie din Șpring a fost agresata de concubinul sau care era sub influența alcoolului. Barbatul s-a ales cu dosar penal Un barbat din Șpring s-a ales cu dosar penal dupa ce și-a agresat iubita. Agresiunea s-a produs pe fondul unor discuții in contradictoriu și pe fondul consumului de alcool. Potrivit…

- VIDEO ȘTIREA TA| Turul județului Alba, pe role: Caldura a scos „ce e mai bun” dintr-o sportiva Turul județului Alba, pe role: Caldura a scos „ce e mai bun” dintr-o sportiva Vremea placuta din aceste ultime zile a „indemnat” o femeie din Aiud sa poarte din nou haine de vara și sa se plimbe prin oraș…

- Scandal din gelozie in Blaj: Femeie amenințata cu un cuțit și lovita cu palma, de catre fostul prieten Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat și amenințat fosta prietena. Polițiștii au emis și ordin de protecție. Potrivit IPJ Alba, vineri, 10 septembrie, in urma unui apel…