- Alpiniștii Laura Mareș și Justin Ionescu au cucerit doua varfuri de peste 8.000 de metri, in Himalaya. Laura Mareș a devenit astfel prima femeie din Romania care urca pe un varf de peste 8.000 de metri. Iar Iustin Ionescu e primul roman care atinge doua varfuri de peste 8.000 de metri, in decurs de…

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. “Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Laura Mareș și Justin Ionescu au urcat pe doua varfuri de peste opt mii de metri din Pakistan intr-un singur sezon The post Doi alpiniști romani au atins o performanța greu de egalat: doua varfuri de 8.000 de metri, escaladate in același sezon appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Alpinista ieseana este prima romanca ajunsa pe varful Gasherbrum II fara oxigen suplimentar. Medicul oftalmolog iesean Laura Mares, care si-a descoperit pasiunea pentru alpinism in urma cu opt ani, a reusit o noua performanta remarcabila. Laura a atins in urma cu cateva zile varful Gasherbrum II din…

- Kaufland a deschis un magazin in Voluntari, ajungand la o rețea naționala de 144 hipermarketuri. Prin aceasta deschidere companie va crea peste 85 de locuri de munca noi. Hipermarketul are o suprafața totala de peste 5.600 metri patrați, dintre care peste 3.300 metri patrați sunt destinați spațiului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca mineriada din 13-15 iunie 1990 ramane cel mai mare atac la adresa democratiei si a drepturilor cetatenesti din Romania post-comunista si este foarte trist ca, dupa 31 de ani, nu au fost inca identificati in justitie vinovatii si pedepsiti legal. “Mineriada…

- Acesta este primul titlu european de seniori pentru Romania dupa 17 ani, de la Camelia Potec. Robert a incheiat finala cu 52,88, record national si record personal. Locul doi a fost ocupat de spaniolul Gonzales de Oliveira, iar pe trei s-a clasat grecul Apostolos Christou.

- Dupa un an in care pandemia i-a ținut departe de spațiile publice in care aveau ocazia sa prezinte activitatea UNICEF in Romania și sa atraga noi susținatori ai programelor derulate de organizație in beneficiul copiilor, Fundraiserii UNICEF au reluat activitatea de atragere de fonduri in București.…