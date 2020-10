Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri ca a programat prima executie federala a unei femei din ultimele sapte decenii. Lisa Montgomery, condamnata pentru o crima din 2004, va fi executata pe 8 decembrie, transmite Reuters.Montgomery, gasita vinovata pentru strangularea…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a anuntat vineri ca a programat prima executie federala a unei femei din ultimele sapte decenii. Lisa Montgomery, condamnata pentru o crima din 2004, va fi executata pe 8 decembrie, transmite Reuters.

- Magistraților din Buzau li s-a cerut sa reanalizeze cazul uciderii unui cioban in varsta de 38 de catre o familie de romi din Ziduri, județul Alba. Cadavrul a fost ascuns timp de șase ani. Patru frați, doi barbați și doua femei, au fost condamnați la ani grei de inchisoare. De ce a cerut o femeie […]…

- O femeie de 89 de ani din Belgia a fost gasita vinovata pentru uciderea celei mai bune prietene, și aceasta o femeie in varsta, de 93 de ani. Crima este cu atat mai șocanta cu cat varstele celor doua protegoniste sunt foarte inaintate.

- O femeie in varsta de 82 de ani din comuna vasluiana Berezeni a fost ucisa, duminica seara, cadavrul sau fiind gasit transat intr-o toaleta dezafectata. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un barbat de 61 de ani, cunoscut cu afectiuni psihice, care era ruda cu batrana. „Duminica seara,…

- O femeie in varsta de 82 de ani din comuna vasluiana Berezeni a fost ucisa, duminica seara, cadavrul sau fiind gasit transat intr-o toaleta dezafectata. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este un barbat de 61 de ani, cunoscut cu afectiuni psihice, care era ruda cu batrana.EXPLOZIV…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru omor calificat. Acesta este banuit ca și-ar fi batut concubina, o femeie de 51 de ani, pana a omorat-o. Surse din randul autoritaților susțin ca femeia era agresata frecvent de concubinul ei. De fiecare data, ea ar fi refuzat ajutorul medical,…

- Astazi va vom prezenta „filmul“ unei crime care a șocat Cartierul Latin. Totul a avut loc in urma cu un an, cand fiica unui milionar a fost ucisa cu 27 de lovituri de cuțit chiar de cel mai bun prieten al iubitului ei. Insa, chiar și astazi au ramas, in dosarul din arhiva penala a […] The post Cea mai…