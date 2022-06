Prima femeie ambasador al SUA în România: Cine este Kathleen Kavalec Joe Biden a nominalizat prima femeie ambasador al SUA in Romania. Kathleen Kavalec a fost nominalizata pentru funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar in Romania, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Ambasadorul Kathleen Kavalec a condus misiunea OSCE in Bosnia și Herțegovina din septembrie 2019. Este un diplomat de cariera, ocupand o varietate de misiuni diplomatice, inclusiv director pentru afaceri ruse in Biroul pentru afaceri europene și eurasiatice și delegat permanent adjunct și șef adjunct al misiunii SUA la UNESCO, potrivit OSCE . Ea a fost, de asemenea, coordonator adjunct… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Kathleen Ann Kavalec, in prezent seful Misiunii OSCE in Bosnia si Hertegovina, a fost nominalizata de presedintele american Joe Biden pentru functia de ambasador in Romania. Kavalec a mai lucrat la Ambasada SUA din Romania, dar și la reprezentanțele Statelor Unite din Ucraina și de la Moscova. Diplomat…

- Casa Alba a anunțat vineri numele noului ambsador al SUA la București. Kathleen Ann Kavalec a lucrat ca ofițer pentru afaceri culturale la Ambasada SUA din București, a fost consilier politic la Ambasada SUA din Kiev și de doua ori ofițer pe probleme politice la Ambasada SUA din Moscova. Vorbește romana,…

