Prima fabrica de cărămidă cu zaț de cafea din România, inaugurată în Sălaj. Investiția a fost de 14 milioane de euro A fost inaugurata prima fabrica de caramida aparenta din Romania, la Recea, in județul Salaj. Este vorba despre o investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane finantare nerambursabila din fondurile norvegiene. Noua fabrica creeaza 45 de locuri de munca. In reteta caramizii aparente se inglobeaza numeroase deseuri, inclusiv zat de cafea, iar reciclarea in acest mod a deseurilor ar putea fi intr-o cantitate mult mai mare decat cea utilizata in prezent. "Discutam de investitie de peste 14 milioane de euro, din care 1,9 milioane au fost dintr-o finantare nerambursabila… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

