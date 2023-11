Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a Noptii alebe a scurtmetrajelor romanesti va avea loc vineri, 8 decembrie, incepand cu ora 18.00, la Cinema Elvire Popesco. Spectatorii vor vedea atat primele creatii ale unor regizori importanti precum: Ion Popescu Gopo, Dan Pita, Cristi Puiu, Catalin Mitulescu, Radu Jude sau Sergiu Nicolaescu,…

- FOTO VIDEO | Surpriza neplacuta a unei femei din Alba, chiar de ziua de naștere: Doi urși i-au distrus autoturismul apicol, in toiul nopții FOTO VIDEO | Surpriza neplacuta a unei femei din Alba, chiar de ziua de naștere: Doi urși i-au distrus autoturismul apicol, in toiul nopții Un cetațean din județul…

- Cea de-a patra ediție a Festivalului de Film Romanesc din Washington se va desfașura in perioada 2-5 noiembrie 2023, la E Street Cinema, unul dintre cele mai cunoscute cinematografe din capitala americana. Cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat in spațiul nord-american,…

- La finalul saptamanii trecute, Ciuruleasa a fost gazda celei de-a VI-a ediții a Simpozionul Național de Mediu „Țara Abrudului – Aur și Oameni”. Simpozionul are deja o tradiție, aflandu-se deja la ediția a VI-a, și este organizat de Societatea de Geografie din Romania, la inițiativa vicepreședintelui…

- Transhumanța, migrația cu animalele de la șes la munte, primavara și de la munte la șeș, toamna, este o tradiție veche, care se pierde in negura vremurilor, respectata cu sfințenie la Loman in județul Alba. Duminica, 10 septembrie 2023, in satul Loman din comuna Sasciori a avut loc cunoscutul festival…