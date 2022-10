Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a intalnit marti, pentru prima data in mai mult de un deceniu, cu un premier israelian, Yair Lapid, acesta din urma incercand sa ii obtina sprijinul pentru a gasi cetateni inchisi de islamistii Hamas, relateaza AFP.

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a aparut foarte emotionata duminica in fata sicriului reginei Elisabeta a II-a, inainte de a fi primita de printesa de Wales, in prima sa vizita in Regatul Unit, aliat cheie al Kievului de la inceputul invaziei ruse, potrivit AFP.

- Prima doamna a Ucrainei este, in imaginile publicate in revista, pe front sau pe treptele palatului prezidențial, inconjurata de militari și de saci de nisip.In articolul care insoțește pozele tulburatoare, Olena Zelenska a vorbit despre experiența acestor luni de razboi.Soția liderului de la Kiev a…

- Sorina Guța, prima soție a lui Nicolae Guța are grave probleme de sanatate, iar viața cantareței a fost pusa in pericol din cauza unui diagnostic dur pus la inima. Artista a ajuns in Turcia pentru o intervenție foarte grea, insa nu a putut fi operata, deoarece nu ar fi putut sa supraviețuiasca. Acesteia…

- Lilia Litkovskaya este o creatoare de moda cunoscuta in Ucraina si apreciata de Olena Zelenska, sotia presedintelui Volodimir Zelenski. Ea s-a ocupat de tinuta primei doamne a Ucrainei in timpul vizitei din SUA.

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, aflata in vizita in SUA, a rostit miercuri o vibranta pledoarie in fata Congresului american pentru livrarea mai multor arme tarii sale, care sa o ajute sa lupte impotriva invaziei ruse, relateaza AFP. „Suntem recunoscatori prezentei SUA alaturi de noi in acest…

- Olena Zelenska intreprinde in aceste zile o vizita in Statele Unite, la invitatia lui Joe și a dnei Jill Biden. Este, fara indoiala, și un raspuns la recenta vizita a primei doamne a Americii, Jill Biden, in Ucraina. Sosita de luni la Washington, ea a avut deja intalniri cu dna Kamala Harris, vicepresedinta…

- Presedintele SUA, cu flori in mana, si prima doamna Jill Biden au primit-o la Casa Alba pe prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, pentru o vizita inainte de discursul ei de miercuri in fata Congresului, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…