Prima cursă pe Aeroportul Braşov-Ghimbav. Ce îl face unic în Europa de est Prima cursa care aterizat joi dimineata pe Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost un avion TAROM avand la bord mai multe oficialitati si pilotat de fiul cosmonautului Dumitru-Dorin Prunariu. Noua aerogara este dotata cu tehnologii de securitate de ultima generatie. De exemplu, echipamentele de scanare a bagajelor sunt dotate cu algoritmi de detectie a explozibililor lichizi, ceea ce inseamna ca pasagerii nu vor mai fi obligati sa scoata laptop-urile si lichidele din bagajele de mana. Aeroportul beneficiaza de controlul la distanta al zborurilor.

