- Elena a aflat de boala ei recent. Se intorcea de la Facultatea de Arte din București cand o durere crunta a doborat-o la pamant. Fata era in Gara de Nord și voia sa vina la parinți, in Focșani, insa cu greu a ajuns acasa.Elena a primit un diagnostic crunt de la medici. Ca din senin, "boala cu o mie…

- Raluca Turcan anunța discuții pentru drepturile romanilor care muncesc in Germania cu ambasadorul acestei țari in Romania, Peer Gebauer: „Am primit asigurari ca eforturile pentru remedierea problemelor vor crește in perioada urmatoare”, anunța Mediafax. Raluca Turcan scrie pe Facebook ca a…

- Mii de persoane s-au adunat sâmbata în orase din Polonia pentru a protesta împotriva legilor stricte privind avortul, dupa ce moartea unei femei însarcinate - care, potrivit familiei sale, ar fi putut fi salvata prin aceasta procedura - a reaprins dezbaterea publica pe aceasta…

- Lupta impotriva COVID se duce in unele spitale si cu tratamente de ultima generatie. Anticorpii monoclonali sunt aliatii medicilor in tratarea pacientilor cu afectiuni cronice, in primele zile dupa infectare si care nu au forme grave de boala.

- Lupta pentru postul de asistenta, prezentata in proiectul I.A Cu Stil a Iuliei Albu este din ce in ce mai mare, iar astazi vedeta a marturisit ca cea de-a doua candidata este Cristina. Tanara a absolvit Facultatea de Litere și are o silueta spectaculoasa.

- Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250). Aceasta a invins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic cu 7-6 (5), 7-5, dupa doua ore si 11 minute in fata favoritei numarul cinci. Romanca a inceput excelent si a condus…

- Gabriela Alexandrescu, presedintele executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania, a declarat, joi, ca in perioada pandemiei s-au inregistrat cele mai multe cereri de azil din istorie in tara noastra, respectiv 6.156, dintre care 1.551 au fost pentru copii. „Alarmant este faptul ca din cei 1.551 de…

- Islanda - Romania. Cateva sute de romani stabiliți in Islanda i-au incurajat pe ”tricolori”, intr-o confruntare cu faimosul ”Huh!” nordic. Goarnele noastre contra aplauzelor in ritmul tobei ale suporterilor gazda Am ajuns in fața stadionului "Laugardalsvollur", vrem sa facem un stand-up. Cand incepem,…