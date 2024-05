Mircea Cărtărescu, mai bogat cu 100.000 de euro! A făcut avere de pe urma muncii sale Mircea Cartarescu, mai bogat cu 100.000 de euro! Unul dintre cei mai renumiți scriitori contemporani, romanul ale carui lucrari au capatat recunoaștere internaționala, a caștigat Premiul Dublin Literary Awards 2024. Premiul se datoreaza carții sale „Solenoid”, publicata in 2015, considerata una dintre cele mai importante lucrari ale poetului, prozatorului, eseistului, criticului literar si publicistului. Volum care a contribuit semnificativ la creșterea popularitații și averii sale, mai ales ca mai toate cheltuielile sale subt suportate de Institutul Cultural Roman. Autorul ce se numara printre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

