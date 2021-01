Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița și Viorel Stegaru au petrecut in noaptea de Revelion, o trecere dintre ani mult mai diferita pentru ei din toate punctele de vedere. Daca pana acum erau acasa la Blagești, iata ca de data aceasta s-au distrat in compania nașilor viitorului lor copil!

- Cand toata lumea credea ca cei doi și-au gasit liniștea, iata ca Vulpița Veronica și Viorel Stegaru s-au intors la „Acces Direct” cu noi dezvaluiri uluitoare despre modul in care mama lui Viorel Stegaru o trateaza

- Anunțul momentului a fost facut de catre Vulpița Veronica, soția lui Viorel Stegaru. Tanara din Blagești care a devenit cunoscuta dupa aparițiile sale la emisiunea „Acces Direct” i-a uimit pe fani cu o veste la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

- Vulpița și Viorel au revenit in forța la Acces Direct cu o noua telenovela din familia lor. Familia Stegaru nu mai are liniște in caminul conjugal din Blagești de cand s-a aflat ca Veronica Stegaru, alias Vulpița, este insarinata. Noua telenovela in familia Vulpiței, desfașurata la Acces Direct. Ce…

- AGITATIE… Nori negri peste Blagesti! Acces Direct a dat veste-n tara ca Veronica si Viorel Stegaru au revenit iarasi in capitala, dupa ce ar fi scapat cu fuga din casa socrilor „Vulpitei”. Gravida pentru a doua oara, Ilinca si Dumitru Stegaru i-au reprosat intr-una „Vulpitei”, ca pruncul ce urmeaza…

- Dupa ce s-a aflat ca Vulpita este insarcinata, fosta vedeta de la “Acces Direct” s-a fotografiat si a pus imaginea pe internet. Toata lumea a vazut cum arata acum sotia lui Viorel Stegaru. Vulpita este insarcinata in trei luni. Cum arata acum?! Vestea ca Veronica Stegaru este insarcinata pentru a doua…