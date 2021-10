Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, afirma ca sustine un guvern constituit in jurul Partidului National Liberal, nu un guvern de uniune nationala. “Nu sustin un guvern de uniune nationala, sustin un guvern in jurul Partidului National Liberal, pe care-l cunosc, care stiu ce isi asuma, care se afla in parteneriat cu presedintele Romaniei“, a declarat Rares Bogdan in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. El a afirmat ca este un om “eminamente de dreapta” si nu are incredere nici in AUR si nici in PSD. “Nu am incredere in AUR, nu am incredere in PSD, am incredere in PNL si in cei…