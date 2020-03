Stiri pe aceeasi tema

- Primul ministru canadian, Justin Trudeau, s-a autoizolat din pricina coronavirusului si lucreaza de acasa, potrivit biroului sau de presa, citat de BBC . Soția sa, Sophie Gregoire-Trudeau, a inceput sa prezinte simptome ușoare de boala miercuri tarziu, dupa ce s-a intors de la Londra. Ea a fost testata…

- Ministrul britanic de finante Rishi Sunak a criticat joi decizia presedintelui american Donald Trump de a suspenda intrarea europenilor in SUA ca masura de a lupta impotriva noului coronavirus, afirmand ca eficienta acestei masuri, care nu vizeaza Marea Britanie, „nu a fost dovedita”, potrivit AFP.…

- O femeie in varsta de 71 de ani, revenita din Dubai in urma cu o saptamana, a calatorit de la București la Buzau cu un autocar in care se aflau persoane revenite din Italia. Aceasta se afla in izolare și a fost preluata astazi cu ambulanta și transportata la Secția Boli Contagioase a Spitalului Județean.…

- Autoritațile fac apel la rudele pacienților infectați cu coronavirus și internați, sa nu incerce sa-i viziteze. „Facem apel la rudele persoanelor depistate pozitiv sa respecte regulile de carantina și izolare și sa nu incerce sa viziteze pacienții internați, pentru ca aceștia stau in izolare ...

- Vicepresedintele Tribunalului Braila, judecatoarea Daniela Vicol, este in izolare la domiciliu dupa ce a venit din Italia.Judecatoarea a fost insa la serviciu timp de doua zile dupa venirea din concediu si a intrat in perioada de izolare abia pe 27 februarie, in urma unui telefon primit de…

- Un numar de 35 de persoane sunt in carantina institutionalizata, miercuri dimineata, si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectate cu coronavirus, iar alte peste 10.000 de persoane sunt in izolare la domiciliu. Primul pacient confirmat cu coronavirus la noi in tara a fost externat, iar…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi, ca tanarul depistat cu coronavirus prezinta o forma usoara de faringita, pentru care primeste tratament simptomatic, mentionand ca acesta va ramane internat 14 zile la Institutul de Boli Infectioase ‘Matei Bals’. ‘Tanarul este foarte…